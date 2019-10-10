Haberler » Güncel » Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

Gaziantep'te çaldıkları araçla hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

10.10.2019 11:56Gaziantep'te hırsızlık operasyonu
Gaziantep'te çaldıkları araçla hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddiasıyla E.K. ile A.K. çalıntı otomobille yakalandı.
Şüphelilerin, hayvan hırsızlığı yaptıkları ve 3 otomobil daha çaldıkları öne sürüldü.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:06 Almanya'daki silahlı saldırı
14:06 Tarım Fuarında uydu destekli traktör : 2.5 Milyon TL!
14:06 - El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı
14:00 GTB başkanlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
14:00 Roketli saldırıda yakınlarını kaybedenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
14:06 Kayseri'de sabah namazında 'fetih suresi' okundu
14:05 Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
10.10.2019 14:07:28