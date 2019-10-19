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Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

Gaziantep'te hırsızlık amacıyla bir eve girdiği iddia edilen zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

19.10.2019 12:00Gaziantep'te hırsızlık operasyonu
Gaziantep'te hırsızlık amacıyla bir eve girdiği iddia edilen zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Mahallesi'ndeki bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.S. olduğunu belirledi.
Zanlıyı takibe alan ekipler, S.S'yi, Saçaklı Mahallesi Şenyurt Caddesi'nde, hırsızlık amacıyla girdiği evden kaçarken, kovalamaca sonucu yakaladı.
Şüphelinin kaçarken attığı poşette ise 5 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlardan ikisinin aynı gün gerçekleşen evden hırsızlık olayında çalındığı belirlendi.
Yapılan incelemede, S.S'nin, 17'si hırsızlık olmak üzere toplam 30 ayrı suç kaydının olduğu ve 7 hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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