Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.08.2019 10:35 Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama
Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde iki iş yerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının şüphelilerine yönelik operasyon yapan ekipler, M.P. ve D.U. ile çalıntı eşyaları satın alan İ.B., V.D. ve G.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.P. ve D.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, M.P. ve D.U.'nun çaldıkları malzemeleri satmak için hurdacıya getirmeleri de güvenlik kamerasınca kaydedildi. - GAZİANTEP

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:56   Didim'de aranan yaralama zanlısı yakalandı
10:53   Cinayet dedektifleri katliamı önledi
10:48   Sivas'ta 11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
10:47   Cammu Keşmir'de protesto çağrısı
10:45   Enez'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
10:45   Trafik kazası 1 ağır yaralı
10:44   5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Onları öptüm