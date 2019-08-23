Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2 tutuklamaGAZİANTEP - Gaziantep'te iki ayrı işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.08.2019 11:33
Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama
Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama
GAZİANTEP - Gaziantep'te iki ayrı işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesinde iki ayrı işyerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarını yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapan ekipler, M.P. ve D.U. ile çalıntı eşyaları satın alan İ.B., V.D. ve G.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.P. ve D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan M.P. ve D.U.'nun çaldıkları malzemeleri satmak için hurdacıya getirmeleri de güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:49   Esenyurt'ta bir evden para ve yüzük çalan hırsızlıklar yakalandı
12:39   Fethiye'de trafiği tehlikeye düşüren taksicilere ceza
12:37   Eşiyle konuşmak isterken canından oldu
12:34   47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandı
12:32   Kuşadası'nda 26'sı çocuk 129 göçmen yakalandı
12:29   Kastamonu'da 8 gündür aranan şahıs bulunamadı
12:29   Maganda kurşunu çocuğu öldürdü