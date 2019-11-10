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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

10.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:16Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
'te hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ilçesinde meydana gelen 3 otodan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmada olayın şüphelisi olan ve 17 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.S. gözaltına alındı.
Karşıyaka ve Dülükbaba mahallelerinde meydana gelen 2 otodan hırsızlık olayıyla ilgili de olayın şüphelisi ve 21 suç kaydı bulunan M.B. gözaltına alındı.
Alleben Mahallesi'nde bir markette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili de yapılan kamera kayıtları incelemesinde şüphelinin E.K. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan E.K, suçunu itiraf ederek, çaldığı 2 cep telefonunu tanımadığı kişiye sattığını belirtti.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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