Gaziantep'te Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonları

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 61 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şubat ayında yürüttükleri çalışmalarda, haklarında hırsızlık suçundan işlem yapılan 177 kişiden 32'si tutuklandı.Ayrıca çeşitli suçlardan aranması bulunan bin 231 şüpheli, yakalanarak adli mercilere sevk edildi.Hırsızlık olaylarıyla ilgili bir çalıntı otomobil, 2 motosiklet, çok sayıda inşaat malzemesi, 26 kredi kartı, 17 televizyon, 32 araç malzemesi, 35 telefon ve tablet, 300 dolar, 10 altın bilezik, 11 altın yüzük, küpe ve kolye ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.Uyuşturucu madde suçlarıyla ilgili olarak da "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından toplam 305 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 29 zanlı, tutuklandı.Bu kapsamda 1 kilo 708 gram esrar, 612,7 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram eroin, bin 443 uyuşturucu hap, 95 tabanca, 25 kurusıkı tabanca, 28 tüfek, 909 dolu fişek ve 20 bıçak ele geçirildi.