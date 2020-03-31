Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te iş yeri, ikamet ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

31.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:53
Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Gaziantep 'te iş yeri, ikamet ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Karataş ve Yeditepe mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. 3 otomobilden, 1 ikametten ve 2 iş yerinden olmak üzere toplam 6 adet hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:31: Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçtı, hayatını kaybetti - Haberler 14:29: Köprülü kavşakta hareket halindeki cam yüklü tır yandı - Haberler 14:29: Öğretmenler sağlıkçılar için siperlikli maske üretti - Haberler 14:26: Yılmaz: "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz" - Haberler 14:26: Başkan Kocaman kontrol noktasında moral verdi - Haberler 14:08: İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir - Haberler 13:51: Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi - Haberler 13:44: MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı - Haberler 13:12: Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık