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Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı Gaziantep'te iş yeri, ikamet ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

31.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:17
Gaziantep 'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te iş yeri, ikamet ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Karataş ve Yeditepe mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. 3 otomobilden, 1 ikametten ve 2 iş yerinden olmak üzere toplam 6 adet hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. Gaziantep’te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Yerel

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Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
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