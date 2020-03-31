Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te 6 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
31.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:12
Gaziantep 'te 6 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Karataş ve Yeditepe mahallerinde 3 otomobil, 2 iş yeri ve 1 evdeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Karataş ve Yeditepe mahallerinde 3 otomobil, 2 iş yeri ve 1 evdeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA