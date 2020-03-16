Gaziantep'te HTŞ'li terörist tutuklandı
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HTŞ üyesi 1 terörist tutuklandı.
16.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:20
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HTŞ üyesi 1 terörist tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütüne yönelik soruşturmada 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İsmi açıklanmayan şüphelinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HTS/FEC/ENC terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."
Kaynak: DHA
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