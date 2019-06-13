Gaziantep'te hububat hasadı sürüyor

Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesinde 130 bin dekar alanda buğday ile 10 bin dekar alanda arpa hasadına devam ediliyor.
Nurdağı ilçesinde devam eden hasatta mevsimsel yağışların güzel geçmesine rağmen dane dolum dönemindeki bir haftalık aşırı sıcaklardan dolayı buğdayda rekoltenin geçen yıla göre düşük olduğu belirtildi.
Buğdayda sulu alanlarda dekar başına 550 ila 600 kilogram, susuz alanlarda ise 350 ila 400 kilogram rekolte beklendiği, arpada ise sulu alanlarda dekar başına 250 ila 400 kilogram, susuz alanlarda ise 200 ila 250 kilogram rekolte beklendiği kaydedildi.
İlçede hasadın bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.
Kaynak: AANurdağı
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