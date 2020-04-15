Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Gaziantep'te hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

Gaziantep'te hükümlüler tahliye edilmeye başlandı Ceza infaz kurumundan otobüslerle alınan hükümlüler memleketlerine götürüldü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasadan yararlanan Gaziantep Açık Ceza İnfaz...

15.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:03
Gaziantep 'te hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
Ceza infaz kurumundan otobüslerle alınan hükümlüler memleketlerine götürüldü
GAZİANTEP - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasadan yararlanan Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin tahliyelerine başlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7 gün süren görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren yeni infaz düzenlemesinin yasalaşmasıyla tahliyeler başladı. Türkiye genelinde 93 bine yakın hükümlünün tahliye edilmesi beklenirken, Gaziantep'te de yasadan yararlanan 600 civarındaki hükümlünün açık cezaevinden tahliyesi başladı.
Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Gaziantep Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na çıkan bütün cadde ve sokaklar polisler tarafından kapatıldı. Barikatlar ve şeritlerle kapatılan caddelere hiçbir araç ve hükümlü yakını bırakılmadı. Ceza infaz kurumuna giren otobüslere 'sosyal mesafe' kuralına uygun şekilde az sayıda hükümlü bindirilerek tahliye işlemleri yapıldı.
Hükümlülerden Gaziantepli olanların adreslerine, diğer şehirlere gideceklerin de otobüslerle memleketlerine götürüleceği öğrenildi. Gaziantep’te hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Haberler ›› genel ››Gaziantep'te hükümlüler tahliye edilmeye başlandı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:36: 6. Balkan Panorama Film Festivaline başvurular 17 Nisan'da alınacak - Haberler 11:34: Beytüşşebap Devlet Hastanesi önüne triyaj alanı oluşturuldu - Haberler 11:33: Batı Afrika'da menenjit kabusu: 37 kişi hayatını kaybetti - Haberler 11:31: "İnsan sağlığı için tüm ekosistem korunmalıdır" - Haberler 11:30: 'Ihlamur, soğuk algınlığı semptomlarını azaltır' - Haberler 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı