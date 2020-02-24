Haberler » 3. Sayfa » Gaziantep'te huzur güven uygulaması - Haberler

Gaziantep'te huzur güven uygulaması

Gaziantep'te yapılan huzur güven uygulamasında aranan 43 şüpheli şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan 159 şahsa işlem yapıldı.

24.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:24Gaziantep'te huzur güven uygulaması
'te yapılan huzur güven uygulamasında aranan 43 şüpheli şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan 159 şahsa işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde huzur güven uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli şahıs yakalanırken kabahatler kanunundan 87 şahsa, uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 56 şahsa ve hırsızlık suçundan 15 şahsa yasal işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 774 gram uyuşturucu madde, 12 adet uyuşturucu hap, 7 adet ruhsatsız silah, 3 adet kuru sıkı silah, 2 adet çalıntı araç, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, 5 adet suça konu cep telefonu, 2 adet hassas terazi, 8 adet kesici alet, 1 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 3 adet oyun makinesi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
08:45  Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!
24.02.2020 12:03:25