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Gaziantep'te huzur ve güven uygulaması

Gaziantep'te yapılan huzur ve güven uygulamalarından 63 aranan şahıs yakalanırken 134 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

21.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:10 Gaziantep'te huzur ve güven uygulaması
'te yapılan huzur ve güven uygulamalarından 63 aranan şahıs yakalanırken 134 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda suç aleti ile çalıntı malzeme de ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 2019 Cuma günü il merkezinde huzur güven uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmalarda 29 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 18 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan, 87 şahsa kabahatler kanunundan işlem yapılırken, 67 aranan şahıs ise yakalandı. Yapılan operasyonlar kapsamında 22.86 gram esrar, 9.13 gram metamfetamin, 7.79 gram bonzai, 6.80 gram kokain, 2.46 gram jameika, 1.20 gram eroin, 1 adet madde kullanımında kullanılan aparat, 170 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek, 3 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı silah ve 14 adet kuru sıkı fişeği, 1 adet çalıntı buluntu araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet hacizli yakalamalı motosiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, 4 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet hurda kayıtlı araç ve 1 adet çalıntı gıda malzemesi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Aralık, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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