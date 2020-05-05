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Gaziantep'te iftarların vazgeçilmezi 'Ramazan Kahkesi'

Gaziantep'te iftarların vazgeçilmezi 'Ramazan Kahkesi'GAZİANTEP'te, sadece Ramazan ayında yapılan ve raflardaki yerini alan bir tür simit olan 'Ramazan Kahkesi' sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti oldu.

05.05.2020 08:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 08:28
Gaziantep'te iftarların vazgeçilmezi 'Ramazan Kahkesi'
GAZİANTEP'te, sadece Ramazan ayında yapılan ve raflardaki yerini alan bir tür simit olan 'Ramazan Kahkesi' sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti oldu.
Gaziantep'te, çocuklara oruç tutmayı sevdirmek amacıyla, sadece Ramazan ayında yapılan bir tür simit olan 'Ramazan Kahkesi', Gaziantepliler'in iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti oldu. Halep Kahkesi olarak da bilinen Ramazan Kahkesi'ni kentte yaşayanlar, özel aroması, tokluk hissini artırması ve damakta bıraktığı lezzetten dolayı tercih ediyor. Kilosu 20 liradan satılan kahke; un, pekmez, mahlep, süt ve sıvı yağ ile yapılıyor.
Kenette uzun yıllardır pastane işleten Ahmet Çınarlı, Ramazan Kahkesi'nin, Gaziantep'e özel olduğunu ifade ederek, "Ramazan Kahkesi bizim özel ürünümüz. Sadece Ramazan ayında çıkıyor. İnsanlar iftarda sahurda tüketiyor. Özellikle aromalı kokusu insanı çekiyor. İstanbul için Ramazan pidesi neyse bizim için Ramazan Kahkesi o anlama geliyor. Satışlarımızdan oldukça memnunuz. Gaziantep bir lezzet şehri ve insanımız damak tadına önem verdiği için bu kahkeden vazgeçemiyor" dedi.
Vatandaşlar da her yıl sadece Ramazan ayında üretilen kahkenin bir gelenek olduğunu, iftar ve sahur vakti mutlaka sofralarında bulundurduklarını ifade etti. Gaziantep’te iftarların vazgeçilmezi ’Ramazan Kahkesi’

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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