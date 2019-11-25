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Gaziantep'te iguanaya tümör ameliyatı yapıldı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki 9 aylık iguananın çenesindeki tümör ameliyatla alındı.

25.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:48Gaziantep'te iguanaya tümör ameliyatı yapıldı
Hayvanat Bahçesi'ndeki 9 aylık iguananın çenesindeki tümör ameliyatla alındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, rutin kontrolleri sırasında çenesinde tümör belirlenen iguana ameliyat edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hayvan Hastanesinin tam teşekküllü olarak tüm hayvanlara hizmet verdiğini belirtti.
Egzotik hayvanlardan iguananın da tedavisinin yapıldığını bildiren Özsöyler, şunları kaydetti:
"İguananın alt çenesinde soğuk apse oluşmuştu, burayı açtık, içini temizledikten sonra bölgeyi diktik. Yoğun bakımda da bu hayvanların 70 santigrat derece nem ve 26 santigrat derece sıcaklıkta olması gerekiyor. Şu anda yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Günden güne durumu iyiye gidiyor. Bir hafta sonra barınağa bırakacağız."

Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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