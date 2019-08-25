Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gaziantep'te iki grup döner bıçakları ve sopalarla birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı

Gaziantep'te iki grup döner bıçakları ve sopalarla birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı Dehşet veren bıçaklanma anı güvenlik kamerasında İki grup arasında bıçaklı kavga, 1 ölü 4 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te yabancı uyruklu iki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

25.08.2019 18:10
Gaziantep'te iki grup döner bıçakları ve sopalarla birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı
Gaziantep'te iki grup döner bıçakları ve sopalarla birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı
Dehşet veren bıçaklanma anı güvenlik kamerasında
İki grup arasında bıçaklı kavga, 1 ölü 4 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te yabancı uyruklu iki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay Saçaklı Mahallesi Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başlayan yabancı uyruklu iki grubun kavgası kısa sürede büyüdü.
Kavgada taraflar döner bıçakları, bıçaklar ve sopalarla birbirine saldırdı. Yaşanan kavgada Abdurrahman Hüseyin isimli bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaşanan kavga anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Yaşanan kavga esnasında çevredeki iş yerleri de zarar görürken, iş yeri sahipleri duruma tepki gösterdi.
Gaziantep'te iki grup döner bıçakları ve sopalarla birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:33   Benzin kapağı içerisinde 92 gram metamfetamin çıktı
19:26   Özalp'ta 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi
19:12   MSB: "Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu"
19:09   Kullandığı traktörün altında kalarak can verdi
19:07   Günlük kiralık eve baskın sırasında balkondan atlayan 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti
19:02   Çeşme'de 31 göçmen yakalandı
19:00   MSB: "Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist...