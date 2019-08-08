Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GAZİANTEP'te, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

08.08.2019 22:04 Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
GAZİANTEP'te, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Şeker yönetimindeki 27 AG 150 plakalı otomobil, iddiaya göre sola dönmek isterken Nizip istikametine giden Reşit Aksoy yönetimindeki 34 KE 0356 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:24   Kafeteryadaki patlama - 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
22:20   Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
22:13   - Akar: "Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Barış ve İstikrardan Yanayız"- "milletler Tarihlerinden ve...
22:11   Denizli depreminde itfaiye erini şoke eden ihbar
22:08   AFAD, Denizli'de 56 tane deprem olduğunu açıkladı
22:05   ZONGULDAK Polis ile TIR sürücüsünün tartışması karakolda bitti
22:04   - Yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı- Bakan Akar, törene katıldı