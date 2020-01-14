Haberler » Güncel » Gaziantep'te inşaatın 3. katından düşen işçi öldü - Haber

Gaziantep'te inşaatın 3. katından düşen işçi öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

14.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:34Gaziantep'te inşaatın 3. katından düşen işçi öldü
'in ilçesinde bir inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Hüseyin Turan (40) 3. kattan dengesini kaybederek zemine düştü.
Yaralanan Turan, verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hüseyin Turan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Turan'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna alındı.

Hüseyin Turan, Gaziantep, Nizip, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18  Kartal ilçesi, akıl ve zeka oyunları turnuvası
16:18  RUSLAR GÖRMÜŞ, FENER ÇAKIP YOLA DEVAM ETMİŞLER
16:13  Samsat'ta refüjlerde ağaçlandırma çalışması
16:18  İzmir'de hadisleri resimlere aktaran öğrencilere ödül
16:18  Tekirdağ'dan kısa kısa
14.01.2020 16:19:56