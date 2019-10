Gaziantep'te internet bağımlılığına "dur" denilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, bağımlılıkla mücadele kapsamında Binbaşı Dündar Taşer Lisesi'nde İnternet Bağımlılığına yönelik seminer düzenlendi. Seminerde; gençlerde çağın bir hastalığı görülen internet bağımlılığının zararları anlatıldı."Genç Dostu Kent" kimliğiyle öne çıkan Gazi şehir, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde teknoloji karşısında zayıf düşen gençleri korumak amacıyla kollarını sıvadı. Salon toplantıları ve saha taramalarıyla bağımlılığın üzerine giden büyükşehir, internet bağımlılığı üzerinde durdu."İnternetin esiri değil hakimi olmamız gerekiyor"İnternet bağımlılığının konuşulduğu seminerde gençlere seslenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, bağımlılığın sadece internet bağımlılığıyla sınırlı olmadığını belirtti. Efiloğlu, "En çok dikkat çekilmesi gereken internet bağımlılığıdır. Liselerimizden başlayarak ortaokullarımızda da ciddi anlamda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda bünyemize bir psikolog dahil ettik. Psikoloğumuz her gün okullara giderek öğrencilerimize ulaşacak. Böylelikle yaşamış oldukları durumun adını koyabilmeleri için çaba sarf edeceğiz. Bizim için önemli olan, bir tane gencimize dokunabilmektir. Toplumu birden dönüştürmek uzun zaman alacaktır. O nedenle çalışmalar süreçle beraber meyvesini verecektir. 'İnternet Bağımlılığı' adında bir sosyal gerçek var. İnternet bağımlılığı çağımızın bir hastalığıdır. Bu hastalığın önüne geçebilmek adına gücümüz yettiğince elimizden geleni yapacağız. Kolektif bir çalışma haline geldiğinde ise daha hızlı bir yol kat edeceğiz ve gençlerimiz için üzerimize düşen ne ise bunu yerine getireceğiz. İnternet bağımlılığına son vermek ciddi bir irade gerektiriyor. İnternetin esiri değil hakimi olmamız gerekiyor. Günlük hayatta internette geçirilen saatin 7 saat olduğunu görüyoruz. Televizyonda da Dünya 2'ncisiyiz. Televizyon ve internet bağımlılığını azaltmamız gerekiyor. Öte yandan interneti de araştırma amaçlı kullanmak faydalı olacaktır" dedi."Farkındalık oluşturdu"Binbaşı Dündar Taşer Meslek Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Bolatkıran ise, "2 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Düzenlenen programın öğrencilerimiz için bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Zaman zaman öğrencilerin internette yaptığı paylaşımlardan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu seminerin ardından öğrencilerin daha bilinçli hale geldiğini düşünüyorum. Bu farkındalık öğrencilere daha doğru davranışlara yönlendirecektir" şeklinde konuştu,Hayata farklı bakışı öğrettiBinbaşı Dündar Taşer Lisesi öğrencilerinden Büşra Altuntaş, "Yapılan konuşmada internetin hayatımızın her alanında kullanmamamız gerektiğini gördüm. Akabinde sanal hayatın dışında da sosyalleşmemiz gerektiğini öğrendim. Bu seminer, farklı bakış açılarıyla hayata bakmamız gerektiğini öğretti" diye konuştu. Özer Fatma Nakışçı, düzenlenen seminerin sonunda internet bağımlısı olduğunu fark ettiğini söyledi. Aleynanur Erdoğan ise, "Gençler için bu tarz programların yapılmasını çok faydalı buluyorum. Aslında ben internet bağımlısı olmadığımı düşünüyordum. Bu sunumun ardından günlük yaşantımda bir takım değişiklikler olacaktır. Her şeyden önce yatmadan önce müzik dinlemeyeceğim. Beynimin dinlenmesine izin vereceğim" ifadelerini kullandı.Emirhan Akın da interneti daha gerekli araştırmalar için kullanmaya özen göstereceğini kaydederek, "Uyumadan önce internette vakit geçiriyordum. Ancak bu sunumun ardından uyumadan önce telefonda vakit geçirmeyeceğimi söyleyebilirim. İnterneti kısıtlamayı ve daha çok kitap okuyarak yaşayacağım" diye konuştu. - GAZİANTEP