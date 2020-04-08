Gaziantep'te internet kafe ve oyun salonları denetlendi
Gaziantep'te internet kafe ve oyun salonları denetimi yapıldı.
08.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:22
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerince korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il genelinde kamuya açık alanlarda kontrol ve denetimler yapıldı. Ekipler, 23 internet kafe, 7 playstation, 5 iddia bayi, 8 park, 4 ganyan bayi, 4 kafe, 5 nargile kafe, 18 büfe, market, tekel bayii kontrol edildi.
Denetimlerde 44 şahsın GBT kaydı sorulurken tedbirler kapsamında kapalı olması gereken umuma açık iş yerlerinin kapalı olup olmadığı da denetlendi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel