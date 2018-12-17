Gaziantep'te İş Yerinden Hırsızlık

Nizip
'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 28 Kasım'da Mimar Sinan
Mahallesi Mustafa Kökmen Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Yapılan incelemede yüzünü maskeyle kapatarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin İ.H.D. olduğunu tespit eden polis, şahsı evinde yakaladı.
Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İ.H.D, hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü,Nizip
Kaynak: AA