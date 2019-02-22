Gaziantep'te Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep
'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve cinsel uyarıcı maddeler ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Şehitkamil
ilçesinin Aktoprak
Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada, 616 uyuşturucu hap, 75 gram sentetik uyuşturucu ile 20 gram kubar ve 3 gram toz esrar bulundu.
Olayla ilgili H.İ. (45) ile B.K. (23) gözaltına alındı. Nizip
ilçesindeki operasyonda ise Tahtani Mahallesi'nde Suriye
uyruklu M.K'nin (30) işlettiği markette 4 bin cinsel uyarıcı hap, M.S'nin (25) evinde de 8 bin cinsel amaçlı kullanılan krem, hap ve sprey ile tıbbi ilaç ele geçirildi. M.K. ve M.S. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Jandarma, Gaziantep, Güncel
Kaynak: AA