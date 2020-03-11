Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu
Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu Gaziantep'te yapılan kaçak alkol operasyonunda çok miktarda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.
11.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:06
Gaziantep 'te kaçak alkol operasyonu
GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan kaçak alkol operasyonunda çok miktarda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda boş şişe, etiket ve bandrol de ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Mart 2020 Salı günü kaçak alkol operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan aramalarda 100 litre dökme alkol, 150 litre etil alkol, 43 şişe sahte alkol, 5 litre viski aroması, 865 adet çeşitli marka ve ebatlarda üzerinde değişik markaların bulunduğu boş şişe, 10 bin 500 adet çeşitli markalarda etiket, 170 adet yabancı ülke içki bandrolü, 48 adet TAPDK içki bandrolü, iki bin adet içki şişe kapak kapüşonu ve 50 adet içki kapağı ele geçirildiŞahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda ise 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Operasyonlar kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.
GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan kaçak alkol operasyonunda çok miktarda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda boş şişe, etiket ve bandrol de ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Mart 2020 Salı günü kaçak alkol operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan aramalarda 100 litre dökme alkol, 150 litre etil alkol, 43 şişe sahte alkol, 5 litre viski aroması, 865 adet çeşitli marka ve ebatlarda üzerinde değişik markaların bulunduğu boş şişe, 10 bin 500 adet çeşitli markalarda etiket, 170 adet yabancı ülke içki bandrolü, 48 adet TAPDK içki bandrolü, iki bin adet içki şişe kapak kapüşonu ve 50 adet içki kapağı ele geçirildiŞahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda ise 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Operasyonlar kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu
Etiketler : Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Yerel
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Haberler
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Haberler
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı