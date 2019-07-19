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Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 iş yerinde yapılan aramada 67 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

19.07.2019 11:16 Gaziantep
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 iş yerinde yapılan aramada 67 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Kaçak içki ticaretini önlemeye yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mevlana, Namık Kemal, Mevlana ve Saha mahallerindeki iş yerlerinde arama yaptı.
Burada arama yapan ekipler, yasa dışı yollarla ilçeye getirildiği tespit edilen 67 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Kaçak içkilere el koyan ekipler, olayla ilgili iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlattı.
Kaynak: AA
Gaziantep, Nizip, Güncel

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