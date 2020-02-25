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Gaziantep'te kaçak kazı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Şahinbey ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

25.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:36Gaziantep'te kaçak kazı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Burç Karakuyu Mahallesi'ndeki Karaburun Tepe sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş kapsamlı tedbir aldı.
Şüphelileri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 6 zanlıyı yakaladı.
Zanlıların araçlarında yapılan aramada ise 2 dedektör, 3 kazma, 2 kürek, 1 balyoz ve 1 sinyal bulmaya yarayan elektronik cihaz ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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