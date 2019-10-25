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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

25.10.2019 10:40Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesi Türkmenler Caddesi'nde iki ayrı iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Merkez Şehitkamil ilçesi Araban yolunda bir tırda yapılan aramada ise 2 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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