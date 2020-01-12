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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep polisi ile jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir tırda gizlenmiş 5 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

12.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:42Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
polisi ile jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir tırda gizlenmiş 5 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehitkamil İlçe Komutanlığına bağlı ekipler, D 440 karayolu üzerindeki Sinan Mahallesi kavşağında B.D. isimli şahsın kullandığı tırı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 3 ayrı yere gizlenmiş toplam 5 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara, 750 Türk Lirası, 160 ABD Doları ile 2 adet cep telefonu ele geçirdi. İfadeleri alınan sürücü B.D. ile yanındaki kardeşi İ.D. serbest bırakılırken, araç ile ele geçirilen malzemelere ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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