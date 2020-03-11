Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
Gaziantep'te bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
11.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:58
Gaziantep 'te bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barak ve Kılınçoğlu Mahallelerinde şüpheli 2 aracı durdurarak arama yaptı. Ekipler, araçlarda bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgisi bulunan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barak ve Kılınçoğlu Mahallelerinde şüpheli 2 aracı durdurarak arama yaptı. Ekipler, araçlarda bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgisi bulunan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel
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