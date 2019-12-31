Haberler » Güncel » Gaziantep'te kaçak sigara ve akaryakıta 6 gözaltı - Haber

Gaziantep'te kaçak sigara ve akaryakıta 6 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 30 bin 110 paket kaçak sigara ile 3 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:02 Gaziantep'te kaçak sigara ve akaryakıta 6 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 30 bin 110 paket kaçak sigara ile 3 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçak sigara ve akaryakıt satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaybey, Karagöz, Kolejtepe, Tekstilkent ve Aydınbaba mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 30 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt ve sigaraya el koyan polisler, gözaltına aldığı 6 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:18   Hırsızlık yaparken yakalandıkları eve yatmak için girdiklerini söylediler - Haber
12:18   Düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı - Haber
12:13   Çocuklara akvaryum sürprizi - Haber
12:13   Irak bayraklarından yılbaşı ağacı - Haber
12:13   Sınavlara hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikramı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
31.12.2019 12:19:44