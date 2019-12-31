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Gaziantep'te kaçak sigara ve akaryakıta 6 gözaltı

Gaziantep'te kaçak sigara ve akaryakıta 6 gözaltıGaziantep'te, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 30 bin 110 paket kaçak sigara ile 3 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:53
'te kaçak sigara ve akaryakıta 6 gözaltı
Gaziantep'te, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 30 bin 110 paket kaçak sigara ile 3 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Kaçak sigara ve akaryakıt satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaybey, Karagöz, Kolejtepe, Tekstilkent ve Aydınbaba mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 30 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt ve sigaraya el koyan polisler, gözaltına aldığı 6 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Gaziantep'te kaçak sigara ve akaryakıta 6 gözaltı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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