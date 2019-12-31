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Gaziantep'te kaçak sigara ve akaryakıta 6 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 30 bin 110 paket kaçak sigara ile 3 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:39 Gaziantep'te kaçak sigara ve akaryakıta 6 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 30 bin 110 paket kaçak sigara ile 3 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçak sigara ve akaryakıt satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaybey, Karagöz, Kolejtepe, Tekstilkent ve Aydınbaba mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 30 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt ve sigaraya el koyan polisler, gözaltına aldığı 6 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü. 



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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