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Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve çay satan zanlı gözaltına alındı.

10.10.2019 13:14Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve çay satan zanlı gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.E'nin Sultan Selim Mahallesi'ndeki evinde kaçak sigara ve çay satışı yaptığını belirledi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 14 paket muhtelif marka kaçak çay, bin 170 paket kaçak sigara ile kaçak ürünlerin satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin dolar ve 29 bin 50 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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