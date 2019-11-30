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Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu

Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonuGaziantep'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 9 bin 300 paket kaçak sigara ve 5 kilogram kaçak çay ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

30.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:15
'te kaçak sigara ve çay operasyonu
Gaziantep'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 9 bin 300 paket kaçak sigara ve 5 kilogram kaçak çay ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara bulunduğu belirlenen Güvenevler Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Depoda ve içindeki bir araçta yapılan aramada, 9 bin 300 paket kaçak sigara ile 5 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Kaçak sigara ve çaya el koyan polis, depodaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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