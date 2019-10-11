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Gaziantep'te kaçak sigara ve içki operasyonu

Gaziantepte düzenlenen operasyonlarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara, 155 şişe sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

11.10.2019 18:14Gaziantep'te kaçak sigara ve içki operasyonu
Gaziantepte düzenlenen operasyonlarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara, 155 şişe sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki araç, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ile 155 şişe sahte içki ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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