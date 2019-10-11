Gaziantep'te kaçak sigara ve içki operasyonu

Gaziantepte düzenlenen operasyonlarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara, 155 şişe sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki araç, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ile 155 şişe sahte içki ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
, Güncel Kaynak: AA