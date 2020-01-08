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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:04 Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
'te gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 14 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara, 450 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 9 kilogram gümrük kaçağı çay ve 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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