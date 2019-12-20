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Gaziantep'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.

20.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:32 Gaziantep'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
'in ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.
Kaymakam Kemal Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kurumların koordineli şekilde çalışması gerektiğini söyledi.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı doğrultusunda çalışma başlattıklarını belirten Kaymakam Şahin, şunları kaydetti:
"Devletimiz son yıllarda konuyla ilgili olarak kanunlar, yönetmelikler çıkardı, altyapıyı güçlendirdi ve uygulamalar oluştu. Netice itibarıyla hem kadın haklarının geliştirilmesi, hem de kadının statüsünün güçlendirilmesi gibi konularda belirli bir altyapı sağlanmıştır. Kadına yönelik şiddet ile etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi için başta tüm kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum, özel sektör, akademik alan ve medya ile sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin bu konuda tek yürek olması gerektiğine inanıyorum."
Nizip Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunum ile devam eden toplantıya, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve daire amirleri katıldı.

Kemal Şahin, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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