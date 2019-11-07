Haberler » Güncel » Gaziantep'te kadının eşini bıçaklaması

Gaziantep'te kadının eşini bıçaklaması

Gaziantep'te bir yıl önce eşini bıçakladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadın, hakim karşısına çıktı.

07.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:32 Gaziantep'te kadının eşini bıçaklaması
Gaziantep'te bir yıl önce eşini bıçakladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadın, hakim karşısına çıktı.
5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Gamze D. ile avukatı katıldı.
Sanık eşini bıçaklamak istemediğini, olayın kazara meydana geldiğini öne sürdü.
Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, dosyadaki adli tıp raporunda müştekinin 6 yerinde bıçak yarası tespit ediliğini hatırlatarak, sanığa yaralanmaların hepsinin de mi kaza olduğunu sordu.
Sanık Gamze D, kendisini savunduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Eşimle 3 yıllık evliydim. Evliliğimin 3. ayında şiddet görmeye başladım. Ben olay anında kendimi savunmaya çalıştım. Eşim bıçakla üzerime saldırdı. O sırada can havliyle bıçağı tuttum ve eşim yine üzerime yürüdü. Boşanmayı düşündüğüm için eşim beni hep öldürmekle tehdit ediyordu. Ben kimsenin canına kıyamam. Bıçak darbelerini kendisi yapmıştır. Beraatimi istiyorum."
Mahkeme heyeti, müşteki Adem D'nin ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
Merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde 11 Ekim 2018'de eşiyle tartıştıktan sonra bıçakla yaralanan Adem D, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:33   Bakan Soylu'dan Meclis'te "göç yönetimi" bilgilendirmesi
20:33   DHA YURT BÜLTENİ - 22
20:32   İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
20:31   FLAŞ
20:28   Stoltenberg görüşmesi
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:34:30