Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
GAZİANTEP'te, 14 kamu kurumundan kablo çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
28.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:18
GAZİANTEP'te, 14 kamu kurumundan kablo çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Gaziantep 'te, farklı tarihlerde, 14 kamu kurumunda kablo hırsızlığı yaşandı. Polis , kurumlara ait güvenlik kameralarından kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.Emniyette sorguya alınan ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: DHA