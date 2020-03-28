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Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandıGAZİANTEP'te, 14 kamu kurumundan kablo çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

28.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:05
Gaziantep 'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
GAZİANTEP'te, 14 kamu kurumundan kablo çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Gaziantep'te, farklı tarihlerde, 14 kamu kurumunda kablo hırsızlığı yaşandı. Polis , kurumlara ait güvenlik kameralarından kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyette sorguya alınan ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Gaziantep’te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Polis, Güncel

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Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

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