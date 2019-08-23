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Gaziantep'te kamyonet ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP'in islahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

23.08.2019 17:19 Gaziantep'te kamyonet ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
GAZİANTEP'in islahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Hatay Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.İ.'nin kullandığı 27 BL 710 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 27 KY 165 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü A.İ.(54) ile beraberinde bulunan Y.İ.(47), H.Y.(25) ve M.A.Y.(4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Y.İ., Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA

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