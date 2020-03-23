Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'te kanser ilaçlarının üretildiği tesis kuruluyor - Haberler

Gaziantep'te kanser ilaçlarının üretildiği tesis kuruluyor

GAZİANTEP'te kanser hastalığının teşhisinde kullanılan nükleer tıp ilaçlarıiçin 31 milyon 400 bin TL'lik yatırımla ilaç üretim tesisi kuruluyor.

23.03.2020 22:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:37
Gaziantep'te kanser ilaçlarının üretildiği tesis kuruluyor

GAZİANTEP'te kanser hastalığının teşhisinde kullanılan nükleer tıp ilaçlarıiçin 31 milyon 400 bin TL'lik yatırımla ilaç üretim tesisi kuruluyor.

Gaziantep Üniversitesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca desteklenen Radyo Aktif İlaç Üretim Merkezi kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. İmza törenine bakanlık adına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz katıldı.

Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi bünyesinde radyofarmasötik ilaçların üretildiği bir tesis ve aynı zamanda kanser ilaçlarının araştırılıp geliştirileceği Ar-Ge merkezi kurulacak. 31 milyon 400 bin TL yatırımla 18 ayda tamamlanması hedeflenen merkezde üretilecek olan ilaçların iç ve dış piyasaya sunulması planlanıyor.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, henüz yapım aşamasında olmasına rağmen projeye birçok ülkeden ortaklık tekliflerinin geldiğini söyledi. Projenin yerli ve milli medikal sanayisi anlamında önemli bir atılım olduğunu vurgulayan Rektör Gür, "Radyofarmasötik en çok kullanıldığı merkezlerin başında Gaziantep Üniversitesi geliyor. Bu projenin buraya verilmesinin ana sebeplerinden birisi de hem burada kullanılacak hem de Ortadoğu Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya olmak üzere bölge ana lojistik merkezi olacak ve buradan temin edilecek. Bu proje başlama aşamasında olmasına rağmen uluslararası yatırımcıların gözdesi oldu. Bir taraftan Japon firmalar bir taraftan Amerikan firmaları bizimle ortaklık kurarak bir fabrika ve işletim sistemi kurmak istiyorlar" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise bu tür projelerin ilaç sanayisi anlamında ülkeye çok faydalı olacağına dikkat çekerek "Yaklaşık 1 yıllık süreçte bu projeye hazırlanırken bu projeye herkes inandı. Yerli ve milli sanayi oluştururken en nemli ayaklarından birisi de ilaç sanayisi. Gaziantep'in bu anlamda hedefleri vardı. Bu proje bunun ilk adımı oldu. Projenin bütçesi Türkiye'de kalkınma ajanslarının bir seferde verdiği en yüksek rakama denk geliyor. Bu şu demek oluyor ki iyi proje her zaman finansmanını buluyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından projeye ilişkin protokol imzalandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Gaziantep, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken Haberler
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti Haberler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti Haberler
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Haberler
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler

Son Dakika Güncel Haberleri

Cenk Tosun'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Haber Kasımpaşa'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Haber Yemen'de koronavirüs önlemleri kapsamında mayıs sonuna kadar eğitime ara verildi - Haber Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. - Haber Sağlık Bakanı Koca: "Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi - Haber Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor - Spor İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber
Loading