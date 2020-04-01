Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep'te kanserle mücadele

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göktürk Maralcan, kanserin hala tam olarak tedavisi başarılamamış ve çoğu hasta için ancak "Hastalıksız sağ kalımın" teselli olarak kabul edildiği bir hastalık olduğunu söyledi.

01.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:37
Gaziantep'te kanserle mücadele
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göktürk Maralcan, kanserin hala tam olarak tedavisi başarılamamış ve çoğu hasta için ancak "Hastalıksız sağ kalımın" teselli olarak kabul edildiği bir hastalık olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı da olan Prof. Dr. Maralcan, "1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası" nedeniyle bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Maralcan, "Korona virüs pandemisi nedeniyle dünyanın ve ülkemizin çok ciddi bir sınav verdiği şu günlerde bir an önce bu pandemiyi atlatmak ümidini taşırken, bir taraftan da güncel hayatın akışı içinde 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle insanlığın süregelen bir problemi olan kanser hastalığı ile ilgili bazı hatırlatmaları yapmamız gerekiyor" dedi.

"Kanser, hala tam olarak tedavisi başarılamamış ve çoğu hastamız için ancak 'hastalıksız sağ kalımı' teselli olarak kabul ettiğimiz bir hastalıktır" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Maralcan, kanserin bilinen başlıca risk faktörlerini şöyle sıraladı: "Temelde kanserin bilinen başlıca risk faktörleri genetik geçiş, ciddi düzeyde radyasyona maruz kalmak ve ailesel kanser durumudur. Daha çok bildiğimiz şey, kanser çeşitlerine göre değişen risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinden haberdar olursak ve uzak durursak veya bu risk faktörlerinden herhangi biri bizde varsa hekim kontrolünde takiplere gidersek küçük de olsa bir önlem almış oluruz. Tiroit kanseri için radyasyon maruziyetinin olması, meme kanseri için hiç doğum yapmamış olunması veya ilk canlı doğumun 35 yaşından sonra yapılmış olunması, kolon-rektum kanseri için tuvalet alışkanlığında sonradan oluşmuş ve uzun süredir devam eden düzensizliğin olması, mide kanseri için 10 yıldan fazla zaman önce bir mide ameliyatı geçirilmiş olunması, aşırı tuzlu ve yağlı gıdalarla beslenilmesi, çok miktarda kalitesi güvensiz ve nitrat içeren konserve tipi gıda tüketilmesi, mide ülseri varlığına rağmen üst gastrointestinal endoskopi yaptırılmaması bu risk faktörlerinden birkaç tanesine örnektir."

Erken teşhisin önemi

Halen kanser için net olarak söylenebilecek basit ama etkili eylemler bulunduğunu anımsatan Prof. Dr. Maralcan, bunlar içerisinde en önemlisinin, erken teşhis olduğunun altını çizdi.

Erken teşhisin yolunun "kanser tarama testleri" olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Maralcan, şöyle devam etti: "Örneğin meme kanseri için bu testler kendi kendini muayene, genel cerrahi uzmanı muayenesi ve mamografi iken, kolon-rektum kanserleri için genel cerrahi veya gastroenteroloji uzmanı muayenesi ve kolonoskopi şeklindedir. Bir başka kanser türü olan mide kanseri için de tarama testi, genel cerrahi veya gastroenteroloji uzmanı muayenesi ve üst gastrointestinal endoskopidir. Bu durumda yapılabilecek en akıllıca şey olası kanserin erken teşhisi için tarama testlerinin farkında olmak ve hastanelere bu konuda zamanında başvurmaktır."

Korona virüs pandemisi yaşanan bugünlerin önünde sonunda biteceğini vurgulayan ve sürecin bir an önce en az zararla bitmesini temenni eden Prof. Dr. Maralcan, "Kanserle mücadelemiz muhtemelen daha uzun yıllar sürecektir. Bu bakımdan yapabileceğimiz en anlamlı şey bilinçli olmak, bilgi edinmek, hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının önerdiği kanser tarama testlerini yaptırmaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Göktürk, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'te kanserle mücadele - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haberler
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
’Erkekten hemşire mi olur’ diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu Haberler
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti Haberler
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti
Bağış hesapları bloke edilen İBB’den ilk hamle geldi Haberler
Bağış hesapları bloke edilen İBB'den ilk hamle geldi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haberler
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!

Son Dakika Güncel Haberleri

15:23: Antalyalı emekli öğretmen, apartını sağlık çalışanlarına açtı - Haber 15:23: Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı Açıklaması - Haber 15:23: Nisan ayında kar yağışı - Haber 15:22: Çorum'da 2 köy karantina altında - Haber 15:22: NATO'dan kritik zirve öncesi koronavirüs açıklaması - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber