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Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandıGaziantep'te, motosikletle 2 gün içerisinde 3 ayrı kapkaç olayına karışan 2 şüpheliden biri yakalanarak tutuklandı.

12.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:15
'te kapkaç şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te, motosikletle 2 gün içerisinde 3 ayrı kapkaç olayına karışan 2 şüpheliden biri yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep'te 6 ve 8 Ocak günleri 3 kişi polise başvurarak motosikletli kapkaççılar tarafından çanta ve telefonlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından, yüzlerini kapayarak kapkaç yapan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden biri yakalanırken, diğerine ulaşılamadı.
Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, 'kapkaç suretiyle hırsızlık' suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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