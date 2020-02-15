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Gaziantep'te kapkaç ve hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Gaziantep'te kapkaç ve hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

15.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:44Gaziantep'te kapkaç ve hırsızlık şüphelileri tutuklandı
'te kapkaç ve hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Karatarla ve Aydınbaba mahallelerinde meydana gelen iki kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipleri, şüpheliyi belirleyerek, gözaltına aldı.
Öte yandan Alleben Mahallesi'ndeki iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili de bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlının yakalandığı adreste ele geçirilen çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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