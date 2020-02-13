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Gaziantep'te kapkaç yaptığı anlar kameraya yansıyan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.

13.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:22Gaziantep'te kapkaç yaptığı anlar kameraya yansıyan 2 zanlı tutuklandı
'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçesindeki Saçaklı ve Kılınçoğlu mahallelerinde yaşanan kapkaç olaylarının zanlısını yakalanması için harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Sokakta yürüyen kadının çantasını, bir kişinin de cep telefonunu çalıp kaçan şüphelilerin görüntüler aracılığıyla kimliğini belirleyen polis, 2 zanlıyı adresinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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