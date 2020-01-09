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Gaziantep'te kapkaç zanlısı 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

09.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:50Gaziantep'te kapkaç zanlısı 2 kişi tutuklandı
'in ilçesinde kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pazar Cami Mahallesi'nde 3 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan iki zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ve emniyete götürülen zanlıların farklı tarihlerde çok sayıda kapkaç yaptıkları belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh caza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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