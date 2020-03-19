Gaziantep'te kar yağışı başladı
Gaziantep'te kar yağışı başladı Gaziantep'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
19.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:30
Gaziantep 'te kar yağışı başladı
GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Gaziantep'te sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. Yaklaşık yarım saat süren Kar yağışı yerini yağmura bıraktı.Gaziantep'te yağışın yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.
GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Gaziantep'te sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. Yaklaşık yarım saat süren Kar yağışı yerini yağmura bıraktı.Gaziantep'te yağışın yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA