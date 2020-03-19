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Gaziantep'te kar yağışı başladı

Gaziantep'te kar yağışı başladı Gaziantep'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

19.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:30
Gaziantep 'te kar yağışı başladı
GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Gaziantep'te sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. Yaklaşık yarım saat süren Kar yağışı yerini yağmura bıraktı.
Gaziantep'te yağışın yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor. Gaziantep’te kar yağışı başladı

Kaynak: İHA

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Gaziantep'te kar yağışı başladı
Etiketler : Gaziantep, Sabah, Yerel

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