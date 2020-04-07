Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep'te karantinaya alınanlara bando morali

Gaziantep'te karantinaya alınanlara bando morali KKTC ve Cezayir'den şehre gelen 684 Türk vatandaşı için için bando takımı mini konser verdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yurt dışında gelen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Ümmü Gülsüm Yurt Müdürlüğü'nde karantinada tutulan...

07.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:34
Gaziantep 'te karantinaya alınanlara bando morali
KKTC ve Cezayir 'den şehre gelen 684 Türk vatandaşı için için bando takımı mini konser verdi
GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yurt dışında gelen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Ümmü Gülsüm Yurt Müdürlüğü'nde karantinada tutulan 684 Türk vatandaşına, "Moral ve Motivasyon Etkinliği" düzenledi.
Çin'dee ortaya çıkan ve kısa süre içinde küresel bir salgın haline dönüşüp dünya gündemine oturan korona virüs salgını nedeniyle insanların yaşam şartlarında meydana gelen dönüşümler her geçen gün ilerlerken salgının yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla alınan tedbirler de arttırıldı. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bando ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Cezayir'den Türkiye'ye girişi yaparak şehre gelen ve Ümmü Gülsüm Yurt Müdürlüğü'nde karantinaya alınan 684 kişi için bando ekibiyle mini bir konser verdi. Korona virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla yurtta yaklaşık 1 haftadır karantinada kalan vatandaşlar, bando ekibiyle adeta bir müzik şöleni yaşadı.
Pencerelerde konsere eşlik eden karantinadaki vatandaşlar, etkinlik için belediyeye teşekkür ederek, vatan topraklarına giriş yapmalarının ardından yaşadıkları olumsuz durumun son bulduğunu da kaydetti. Gaziantep’te karantinaya alınanlara bando morali

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Cezayir, Yerel

Haberin Videosu :

Gaziantep'te karantinaya alınanlara bando morali
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Gaziantep'te karantinaya alınanlara bando morali - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı Haberler
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Haberler
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti Haberler
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Haberler
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Koronavirüs Türkiye’de 725 can aldı, vaka sayısı 34 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 725 can aldı, vaka sayısı 34 bini aştı

Son Dakika Yerel Haberleri

21:00: Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu - Haberler 20:58: Osmangazi'den küçük esnafa büyük destek - Haberler 20:54: Kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Haberler 20:51: Keşan'da polisten şehir merkezinde ateş ölçerli denetim - Haberler 20:51: İşte iPhone 12'nin Beklenen Tasarımı! - Haberler 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler