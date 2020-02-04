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Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

04.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:24Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü
'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Beydilli Mahallesi'nde yaşayan Döne (84) ile oğlu Cuma Alkurt'tan (39) alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Eve giren polis, anne ve oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun öldüğü belirlendi.
ve oğlunun cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Döne ve Cuma Alkurt'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.

Gaziantep, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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